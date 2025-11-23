女子ゴルファーの都玲華が２３日、インスタグラムを更新。ぎりぎりでシード権を獲得して今季終了となり、感謝の思いをつづった。大王製紙エリエール・レディース最終日は７３で通算２アンダーに落として２６位。それでもポイントランキングでシード権獲得ぎりぎりの５０位で踏みとどまった。ラウンド上の笑顔も人気の２１歳は、ルーキーイヤーを終え「勝負どころだった今週は、ゴルフ人生で一番しびれた４日間でした笑」と報