聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第９日の２３日、陸上男子８００メートルで樋口光盛（小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント）が銀メダルを獲得した。樋口はデフリンピック初出場。決勝では一度は引き離されながら、「焦らず落ち着いて自分のペース」を守り、ラスト１００メートルではスパート合戦に加わってトップ争いを演じた。中距離独特の選手同士の接触にも「