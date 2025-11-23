【新華社武漢11月23日】中国湖北省武漢市の武漢科技大学は創立127周年を迎えた21日、黄家湖キャンパスで漁獲イベント「第11回沁湖魚宴」が開催され、約7.5トンの魚が水揚げされた。教員と学生が湖畔に集まり、協力して網を使って魚をつかまえ、喜びを分かち合った。今回水揚げした魚は学食でさまざまなメニューに調理され、教職員と学生が24日に味わう予定となっている。（記者/潘志偉）