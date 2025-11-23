西咸新区秦漢新城で見つかったＭ１９号墓。（咸陽＝新華社配信）【新華社西安11月23日】中国陝西省の咸陽市文物考古研究所は、西咸新区の秦漢新城での発掘調査で北魏初期の墓がほぼ完全な形で見つかり、副葬品26点（組）が出土したと明らかにした。同研究所は今回、道路建設に合わせた発掘調査で前漢墓11基、後漢墓6基、北魏墓5基を発見。うちM19号墓は規模が大きく、鎮墓獣（墓門を守る神獣）や鎮墓武士俑、鞍馬、牛車、陶製