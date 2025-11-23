なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！今回は「タッグ専用超人」を考案したというなすなかにし中西茂樹さん。『キン肉マン』ファンにとってタッグと聞くと「夢の超人タッグ編」や、ゲームの「キン肉マン マッスルタッグマッチ」といった胸熱展開を期待しちゃいますけど、この超人はどういった特徴があるのでしょうか？超人リストVol.49ザ・トランポリンズ身長：135cm体重：30kg超人強度：10万パ