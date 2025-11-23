◆明治安田J3リーグ第37節北九州2―1金沢（23日・ミクニワールドスタジアム北九州）7位のギラヴァンツ北九州がホーム最終戦で6位の金沢と対戦し、試合終了間際にFW永井龍のゴールで勝利。J2昇格を懸けたプレーオフ（PO）進出に望みをつないだ。北九州と金沢は勝ち点56、得失点差6で並んだが、金沢が得点数で上回るため両チームの順位は変わらない。金沢から、24日に第37節を戦う11位相模原までの6チームがPO進出圏内の6位