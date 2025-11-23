ボートレース芦屋の「ＢＴＳ金峰開設２１周年記念」は２３日、準優勝戦が行われた。松村敏（４２＝福岡）が当地連続Ｖの権利をつかんだ。準優１２Ｒのイン戦は２号艇に伸び強力な中辻崇人がにらみを利かす簡単な戦いではなかったが、コンマ０１とさすがのスタート力を発揮して押し切った。レース後は「スタートは中辻選手が伸びていたから放れなかった」と生き残ったことに安堵の表情。タッグを組む３号機は低調で底上げに苦