【新華社ドゥシャンベ11月23日】キルギス、ウズベキスタン、タジキスタンを19〜22日の日程で歴訪した中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は、訪問を終えた後、メディアの取材に応じた。王毅氏は次のように表明した。核心的利益に関わる問題で互いを揺るぎなく支持し合うことは、中国と中央アジアが築く運命共同体の当然の在り方である。中国は中央アジアの平和と安定、発展の揺るぎない支持者、有力な擁護者