【広州＝遠藤信葉】香港紙・明報（電子版）は２２日、香港政府が、日本政府が実施する青少年交流事業の参加を取りやめたと報じた。台湾有事を巡る高市首相の国会答弁への反発を強める中国政府に追随した動きとみられるが、親日家の多い香港での影響は限定的との見方もある。報道によると、交流事業では、香港の学校の教師と生徒が１２月に日本を訪問する予定だったが、香港政府は「日本で中国人が襲撃される事件が増加している