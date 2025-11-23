女子ゴルファーの河本結が２３日、ゴルフウェアや私服コーデ用のインスタグラムを更新。「前夜祭」で着用したドレス写真を投稿し、反響を集めた。黒のロングドレスで、スカート部分は深いスリット入り。フォロワーからは「なかなか深いスリットだね」、「大人の女性って感じ」、「抜群に美しい」、「もうなんか女優だね」、「似合ってます」、「ドキッ」などの声が寄せられている。今週の大王製紙エリエール・レディースでは