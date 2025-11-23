選挙は投票を通じて民意を政治に反映させる重要な行為ですが、つい投票所へ行くのを面倒に感じてサボってしまったり、うっかり投票日を忘れてしまったりした経験がある人もいるはず。300万人以上を対象にした新たな研究で、「選挙で投票しないこと」と死亡リスクの上昇との間に、強い関連性があることが判明しました。Voting is a stronger determinant of mortality than education: a full-electorate survival analysis with 21
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 風船おじさん いまだ行方不明
- 2. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
- 3. クマ肉食べ非難の声 一文で反論
- 4. 阪神優勝パレード 報道陣に指摘
- 5. 赤坂刺傷 被害者と9年ゲス不倫か
- 6. 宮野真守 声優5年目頃の月収は
- 7. 「無言の110番」女性の被害発覚
- 8. 本マグロより美味…一般人知らず
- 9. 美桜は我慢できず? 別離決意か
- 10. つば九郎が「来季帰ってきます」