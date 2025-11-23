29ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¤¬°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿27ºÐÈþ½÷¤Î¥Ï¥¤¥¹¤ÚÈà»á¤Ë¡¢Èà½÷¤Ø¤Î¹¥°Õ¤òÆ²¡¹¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò³«»Ï¡£¤½¤ÎÈþ½÷¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÃËÀ­¤Ï¹ç·×4¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥Æ¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥¤¥¹¤ÚÈà»á¤ÎÃ¯¤â¤¬Á¢¤àÈà½÷¡ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡ËABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâ