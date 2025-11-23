NHKBS¡Öµå¼­±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿ÍOB¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤¬VTR¤Ç½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÂçÀèÇÚ¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï»àµå¡£À¶¸¶»á¤Ï23Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë196¸Ä¤Î»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ê»àµå¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÏÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£½éµå¤Ï³°³Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤ê¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤á¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÀâ