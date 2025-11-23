µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÈà»á°ÍÂ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤ÆÃ¯¤·¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà»á°ÍÂ¸¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤­¤¯¤ÆÈà»á°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÖÈà»á¤Î¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤­¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÈà¤È¤ÏÊÌ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà»á°ÍÂ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤Ç¤­¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á