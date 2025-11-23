ÃËÀ­¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤È¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤½÷À­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Æ¨¤·¤¿¤éÂ»¡ÖÂçÅö¤¿¤êÃËÀ­¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ã¾ï¤ËÂç¹¥¤­¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÂçÅö¤¿¤êÃËÀ­¤Ï¸òºÝÃæ¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¡£Ï¢Íí¤Ï¥Þ¥á¤Ç¤¹¤·¡¢¾ï¤Ë¥¹¥­¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤â¡Ö¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î½÷À­¤ËÌÜ°Ü¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ã±£¤·¤´¤È¤ò¤·