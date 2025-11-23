2025Ç¯10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¿·¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡×¤Î¿·¥·¥êー¥º¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤Î½ñÀÒ²½¤Ç¤¢¤ë¡ØNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¿·¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡×À¤³¦¤Ï¤Ê¤¼ÆüËÜ¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤è¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¡á¡ÖMANGA¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Àï±²¤Î¤Ê¤«¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¸«¤ë¡¢¤½¤Î°ìÎã¤ò¤´¾Ò²ð¡£À¤³¦¤Î³¹³Ñ¤ä¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤¼º£¡¢ÆüËÜÈ¯