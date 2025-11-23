NHKBS¡Öµå¼­±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿ÍOB¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö»àµå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£À¶¸¶»á¤Ï23Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë196¸Ä¤Î»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö²¶¡¢¥µ¥è¥Ê¥é°ÂÂÇ¡Ê20ËÜ¡Ë¤È¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¡Ê12ËÜ¡Ë¤¬ÆüËÜ°ì¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô