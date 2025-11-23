¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿´ôÉì¶¨Î©Âç¤ÎÁêÎÉ²íÅÍÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬23Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â5000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1000Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¿·¿Í²¦¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å78¥­¥í¤Î±¦ÏÓ¤ÏÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤²¤ëºÇÂ®152¥­¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥¿¥¤¥×¡£Á°¿È¤Î´ôÉì·ÐÂç