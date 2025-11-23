¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎËüÂå¥·¥Æ¥¤¤Ç23Æü¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¿ÞÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ä¿®¹æ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¸©ÃÎ»ö¾Þ¡¦¾®ÎÓÍ¥¿¿¤µ¤ó¡Û¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¸òÄÌ»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³¨¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¤Ï¤­¤ç¤¦¤«¤é£±Ç¯´Ö¸©Æâ¤òÁö¤ê