時は明治37年、京都。後に小野竹喬となる少年・小野英吉は、尊敬する画家・竹内栖鳳の画塾で修業に励むも、自らの才能に限界を感じ、描く絵に自信を失っていた。そんな彼の前に現れたのが、後に土田麦僊となる土田金二。年齢がさほど変わらないにもかかわらず、卓越した画力と