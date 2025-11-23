¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¤Î¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¿´Â¡¸¦µæ½ê¤È¥í¥¤¥ä¥ë½÷À­ÉÂ±¡¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢Ç¥¿±¤òË¾¤à¥«¥Ã¥×¥ë¤Î50ÁÈ¤Ë1ÁÈ¤È¤¤¤¦·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤³ä¹ç¤Çµ¯¤³¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë½¬´·À­Î®»º¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à²òÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Identification of potential NAD-related biomarkers of recurrent miscarriage riskhttps://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/deaf195/8307317New clues to why some w