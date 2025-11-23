¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÅìÁ°Æ¬£µËçÌÜ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ï¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡¢£¹¾¡£¶ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡££±£´ÆüÌÜ¤«¤é£²Ï¢ÇÔ¤·¡Ö£²·å¡ÊÇòÀ±¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é£±£°¾ì½êÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¡£¼èÁÈ¸å¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç´ú¼ê¤âÌ³¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¾ì½ê¤Ï£±£°ÆüÌÜ¤«¤é²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡¢Í¥¾¡¤·¤¿´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤ËÏ¢¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á¯Îõ¤Ê