¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡¦Èþ¥Î³¤¡Ê²¼¼êÇ±¤ê¡ËÎµÅÅ¡Ê23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÅìÁ°Æ¬7ËçÌÜ¤ÎÈþ¥Î³¤¡Ê32¡Ë¡á²­Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¡á¤¬¡¢3¾ì½êÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤òËëÆâ100¾¡ÌÜ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ëº¸Á°¤Þ¤ï¤·¤ò¤Ä¤«¤àÆÀ°Õ¤Î·Á¤ÇÇ±¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤100¾¡ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ç100¾¡¤À¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡£°ìºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤¬¿·ÆþËë¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éËëÆâ¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯Ç¯¤ò±Û¤»¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£