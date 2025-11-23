¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÄ¹²¬½¨¼ùÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤Æâ»³ÁÔ¿¿Êá¼ê¡Ê23¡Ë¤È¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÍ¦Âà¤·¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç1·³È´¤Æ¤­¤µ¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿Ä¹²¬¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£²æËý¶¯¤¯¿ÉÊú¶¯¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿Æü¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿