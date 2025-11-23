[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï23Æü¡¢DF¿¹²¼ÎçºÈ¤¬º¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÈÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤ÇÁ´¼£8¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¿¹²¼¤Ïº£·î15Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎJ2¤Ç¤Ï25»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£