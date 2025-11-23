¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç´Ñ¾ÞÍÑ¤Îµû¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÄÅµ×°æ½ð¤Ï£²£³Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£³£¸¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢Æ±Æü¸á¸å£²»þ¤´¤í¡¢Æ±¶èÆâ¤Î¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢´Ñ¾Þµû¤Ê¤É·×£µÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê·×£¸£´£³£°±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤À¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö¥ì¥¸¤ò¤»¤º¤ËÅ¹¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¡½Ò¡£¡Ö¤ª¶â¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¤±¤É»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤·