Ê¡²¬¸©·Ù¾®·´½ð¤Ï23Æü¡¢¾®·´»Ô´õ¤ß¤¬µÖÉÕ¶á¤ÇÆ±Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃËÀ­¤«¤éÆÍÁ³¡¢Â­¸µ¤Ëº½¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï60¡Á70ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹165ÄøÅÙ¡£È±¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¹õ¿§¥Ñ¡¼¥«¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£