11·î23ÆüÃëº¢¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿63ºÐ¤Î½÷À­¤ò·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤¿¤È¤·¤Æ¡¢81ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ 11·î23Æü¸á¸å0»þ45Ê¬º¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅì¼ãÎÓÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à63ºÐ¤Î½÷À­¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ï¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÇëµÖ¤Ë½»