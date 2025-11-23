ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¾è¤êÊª¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¤¤¤º¤Ã¤Ñ¤³¡É¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë °ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò³«ºÅ¡áÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô »°Åç»Ô¤Ç11·î23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤¤¤º¤Ï¤³¤Í¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¡£ ÃÏ¸µ¤Î°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¾è¤êÊª¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤«¤éÀö¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È