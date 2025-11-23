³°Ì³¾Ê¤Ï23Æü¡¢ºßÆüËÜÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬¹ñÏ¢·û¾Ï¤Î¡ÖµìÅ¨¹ñ¾ò¹à¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ê¤ÉÂè2¼¡ÂçÀï¤ÎÇÔÀï¹ñ¤Ë·³»ö¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£Æ±¾ò¹à¤Ï1995Ç¯¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÇÁá´üºï½ü¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤¬´û¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»àÊ¸²½¤·¤¿µ¬Äê¤¬Í­¸ú¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£95Ç¯¤Î·èµÄ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤â»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Ïº£·î21Æü¡¢ÇÔÀï¹ñ