¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀïÁýÅÄÎ¦¡ÊÄë·ý¡Ë¡ã10²óÀï¡ä¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡ËÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé4°Ì¤ÎÁýÅÄÎ¦¡Ê28¡áÄë·ý¡¢8¾¡8KO1ÇÔ¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¡¢53¡¦4¥­¥í¤Ç°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎWBCÆ±µé15°Ì¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê22¡á¥á¥­¥·¥³¡¢16Àï14¾¡6KO2ÇÔ¡Ë¤Ï52¡¦9¥­¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£ÁýÅÄ¤Ï21Æü¤Î²ñ¸«¤ËÂ³¤­¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö¾õÂÖ¤Ï¥à¥¤¡¦¥Ó¥¨