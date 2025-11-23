¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¤Ý¤ó»Ò¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸²È¤â²ÈÂ²¤â¼º¤¤¡¢¼Â²È¤Ç¤â¸ª¿È¤¬¶¹¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÉ×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¤ÎÆ¨¤²¾ì¤Ï¿¦¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆüºÊ¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿²ñ¼Ò¤È¤Î¾¦ÃÌ¤¬¡£´üÂÔ¤Î¤«¤«¤ë¤³¤Î¾¦ÃÌ¡¢ºÊ¤È¤Î¸½ºß¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡ª¥Ð¥ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤³¤Ë¡©Èà½÷¤¬¾¦ÃÌ¤ÎÁê¼ê!?¤É¤¦¤«²ñ¼Ò¤À¤±¤ÏÌµ»ö¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ä¤½¤¦´ê