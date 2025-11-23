¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 972¡×¡£¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó7000Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤Ãæ¿´Éô¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤ò¼è¤ê°Ï¤à±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤ÎÊ£»¨¤ÊÍÍÁê¤Ï¡¢±§Ãè¤Ëºé¤¤¤¿°ìÎØ¤Î²Ö¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 972¡×¡ÊCredit: ESA/Hubble, NASA, L. Ho¡Ë¡Û±²´¬ÏÓ¤òÀÖ¤¯ºÌ¤ëÈÃÅÀ¤Ï¡¢Âç¼ÁÎÌÀ±¤ÎÊü¼Í¤¹¤ë»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎ¥¤·¤¿¿åÁÇ¥¬¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿H¦Á¡Ê¥¨¥¤¥Á¥¢¥ë