¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÄ¹²¬½¨¼ùÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤Æâ»³ÁÔ¿¿Êá¼ê¡Ê23¡Ë¤È¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£ÁÄÊì»×¤¤¤ÎÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÌîµåÉô´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëµ­»ö¤Ê¤É¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÄ¹Ê¸¥á¥Ã¥Á¥ãÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤à¤Î¤ÏÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó¤âÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£