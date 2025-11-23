¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ê11·î23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î±ÇÁü¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ëºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿ºäËÜÁª¼ê¤ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿´ÖÊÁ¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢¹â¶¶