アイドルグループ「おニャン子クラブB組」元メンバーの山崎真由美（53）が、18日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場し、32年ぶりとなるグラビアを披露した。 【写真】53歳に見えない！元おニャン子・山崎真由美の「32年ぶり」がスゴすぎる 袋とじ8ページにわたって、53歳という年齢を感じさせない美しい姿を見せている。インタビューでは、おニャン子当時の思い出について語っている