11·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØTheGuardian¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß5ÀïÌµÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£¥­¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Î¶ì¤·¤¤¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¤¤òÅÇ¤¤¤ÆÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë2020Ç¯2·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é14ËÜ