23Æü2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢J1¾º³ÊÁè¤¤¤ÏÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢36Àá¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ67¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¾¡¤ÁÅÀ66¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¤ÎÄº¾å·èÀï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÄ¹ºê¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ç°Ì¤ÏµÕÅ¾¡¢¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤Þ¤¿Á°Àá¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î3°Ì¤ÎRBÂç