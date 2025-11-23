¥Þ¥«¥ª¹Ò¶õ¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¡¼¥ë¡×¤ò11·î23Æü¤«¤é12·î2Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤ÏÅìµþ/À®ÅÄ¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥Þ¥«¥ªÀþ¤Ç¡¢±ýÉü±¿ÄÂ¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤¬18,000±ß¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤¬70,000±ß¤«¤é¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¦½ôÀÇÅù¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¤«¤é3·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢Î¹¹Ô´ü´Ö¤Ï2Æü°Ê¾å7Æü°ÊÆâ¡£ÊÒÆ»¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤ë¡£