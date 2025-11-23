２３日の巨人のファンフェスタ終了後に東京ドームで、「ジャイアンツ・ファンフェスタ “延長戦” 〜２００２年優勝メンバー同窓会〜」が開催された。スポーツ報知でもおなじみの野球評論家・郄橋尚成さんがビデオで登場し、松井秀喜さんに質問を投げかけた。「いつユニホーム着ますか。ジャイアンツじゃなくて、ヤンキースでも。ヤンキースで初の日本人監督とかやってもらいたい」。これには、松井さんも苦笑い。「きょ