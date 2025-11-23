¤¹¤ë¤ó¤È¤Þ¤È¤Þ¤ë¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤ÎÌ¾ÉÊ¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë¶á¤Å¤­¤¿¤¤¤«¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤È¤ë¤Ù¤­¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¥Ä¥ä½Ð¤·¤·¤Ê¤¬¤é¹­¤¬¤ê¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤ê¡¢Æ¬Èé¥±¥¢¤â¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â¡£¥Ø¥¢¥±¥¢¤Îº¬´´¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤È¤«¤¹¤À¤±¤Ç¥Ä¥ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥×¥í»ÅÍÍgiovanni ¥¹¥ê¡¼¥­¡¼¥Ö¥é¥· 2020 3,300±ß¡¿¥³¥¹¥á¥­¥Ã¥Á¥óÆ¬Èé¤Ë¿´ÃÏ¤¤¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ô¥ó¤ÈÃöÌÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥·¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é