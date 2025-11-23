¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAYNIGHTDREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Í­µÈ¤ÏNHKÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬È´¤Æ¤­¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤³¤ÎÁ°¤´°ì½ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¹ðÇò¡£Í­µÈ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹ÅÄ¤¬¡ÖÍ­µÈ¤µ¤ó¤¬X¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡£Áê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¤