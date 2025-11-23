¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿²ÎËû¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Àè¤Ë¤Ï¡Ä¤½¤Î¼¡²óÊüÁ÷Ê¬¤È¤Ê¤ë¡¢Âè»Í½½Ï»²ó¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ö°Ê²¼Âè»Í½½Ï»²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£ÄÕ½Å¤ò±é¤¸