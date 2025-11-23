º£µ¨67ÅÐÈÄ¤ÈÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â4»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿26ºÐ¤Îº¸ÏÓ¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°ì¸À¤À¤±Åê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ë¤ÏÍºÂç¤ÊÂç¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ëº§Ìó»ØÎØ¤ò¼êÅÏ¤¹ÍÍ»Ò¤ò¡¢Â¾2Ëç¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤Ëº§Ìó¼Ô¤Î½÷À­¤ÈÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï27