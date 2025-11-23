µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤·¡ÖÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤ÈÄ¹Ìî¤È¤¤¤¨¤Ð£²£°£±£±Ç¯£±£°·î£²£²Æü¤Î²£ÉÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤À¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤ËÄ¹Ìî¤¬¥Á¡¼¥à£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¡££³ÈÖ¼ê¤Ç£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤ÈÇ®Åê¤·¤Æ¤¤¤¿Æâ