LOVEBITES¤¬¡¢ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤ò2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢ËÜÆüÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãTHE SHINING VOL.4¡ä¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¥Ð¥ó¥É¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ëºî¶Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤Ï¡ãEternal Phenomenon Tour¡äÆüËÜÈÇ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê³Ú¶Ê¤òºî¤êÂ³¤±¡¢¥Ä¥¢¡¼¸å¤ÏÀ©ºî¤Ë½¸Ãæ¡£8·î¤«