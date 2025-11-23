²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÓÌÚÍ³Èþ»Ò¡Ê65¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤Î¥Ë¥Ã¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥óË×¸å30¼þÇ¯µ­Ç°¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î½÷À­²Î¼ê³ÔÀÅ¡Ê45¡Ë¤Î¼çºÅ¤Ç¡¢Ãæß·ÂóÌé¡Ê30¡Ë¡¢ÀîÅç¥±¥¤¥¸¡Ê48¡Ë¡¢ÇßÃ«¿´°¦¡Ê18¡Ë¤¿¤Á¤¬½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥µ¤µ¤ó±ï¤Î¶Ê¤òÁ´30¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢1000¿Í¤Î´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¾å³¤½Ð¿È¤Î²Î¼ê¼ÕÌÄ¡Ê¤·¤ã¤á¤¤¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥µ¤µ¤ó¤¬1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë¤Ë