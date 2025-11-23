¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¬¤Ï¡¢ÌÄÌç³¤¶®¤òË¾¤àÀä·Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖAnaga The Restaurant Awaji-Setouchi¡×¤Ë¤Æ¡¢Åß¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖWinter 2025 Cuisine¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤ÎË­¤«¤Ê·Ã¤ß¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¬¡¦Winter 2025 Cuisine  Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)¡Á2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¾ì½ê¡§Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê