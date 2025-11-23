Ï·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡ÖÀÄÌÚ²°¡×¤Ï¡¢Íè¤ë2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖÇÏ¥µ¥Ö¥ì¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÁÅý¡ß¸½ÂåÀ­¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÈÏ·ÊÞ¥â¥À¥ó¡É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¡Öº¸ÇÏ¡Ê¤Ò¤À¤ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼êÅÚ»º¤ä¤´°§»¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ ÀÄÌÚ²°¡ÖÇÏ¥µ¥Ö¥ì¡×  ÀÄÌÚ²°¤¬ËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤Ï¡¢ÂçÔ¢º²¿À¼Ò¤Î¿À»ö¡Ö¶¥ÇÏ¼°¡Ê¤³¤Þ¤¯¤é¤Ù¡Ë¡×¤ä¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È