ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤À¤í¤¦(C)Getty Images¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ê°Ê²¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯13°Ì¡¿11·î17Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¥ª¡¼¥¿¥à¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¡ÊÆ±11°Ì¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¼óÅÔ¥È¥Ó¥ê¥·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬25-23¤Ç¶Ïº¹¤Î¾¡Éé¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏºòÇ¯¤ÎÇÔÀï¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î6¾¡2ÇÔ¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î2025Ç¯¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï5¾¡6ÇÔ